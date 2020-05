Torre Annunziata – Uscita la graduatorie dei partecipanti alla “fase due” della selezione di 1 ingegnere, 5 periti tecnici e 45 operatori di macchine per la fabbricazione di mascherine FFP3, FFP2 e chirurgiche presso lo Spolettificio di Torre Annunziata.

Alle “fase due” sono stati ammessi i primi 10 ingegneri, i primi 20 periti tecnici e i primi 90 operatori di macchine secondo una graduatoria che ha tenuto conto dei punteggi di ciascuno in base al voto del diploma/laurea e ad altri requisiti stabiliti nell’Avviso di selezione del personale da parte dell’Agenzia per il Lavoro Osmosi SpA.

Al colloquio saranno assegnati da 0 a 40 punti a discrezione inoppugnabile della commissione giudicante. Dopodiché verranno stilate le tre graduatorie finali sommando i punteggi conseguiti dai candidati nella “fase uno” ai punteggi conseguiti nella “fase due”, in questo modo si otterranno le graduatorie finali da cui si attingerà per scegliere coloro che dovranno partecipare ai corsi.

Dalla FASE 2, non sono ammesse candidature multiple. Pertanto, i candidati che risultano ammessi alla FASE 2 al colloquio per più profili devono comunicare via e-mail, entro il 5 maggio 2020 ore 12,00, un unico profilo per il quale intendono continuare la selezione. Inoltre, al fine di rendere note le modalità di svolgimento del “colloquio” da remoto della FASE 2, si comunica che ogni candidato sceglierà, in modo casuale, 8 domande da un set di 100 quesiti di natura logica, competenze linguistiche, comprensione di testi, elaborati randomicamente dalla commissione all’uopo nominata. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, ad ogni risposta completamente esatta attribuirà un punteggio pari a 5 (cinque) fino ad un massimo di 40 punti per 8 risposte completamente corrette. Se la risposta fornita dal candidato è errata o parzialmente esatta, la commissione attribuirà 0 (zero) punti.

Per essere assunti però bisognerà completare adeguatamente il corso conseguendo l’attestato finale. Inoltre sarà necessario ricevere una valutazione psicologica positiva a discrezionalità inoppugnabile dell’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., e l’idoneità sanitaria, a giudizio inoppugnabile del medico competente dello Stabilimento “Spolettificio” di Torre Annunziata.

Per informazioni collegarsi al sito: agenziperillavoroosmosispa.it