Ad Ercolano questa mattina, nel giorno in cui si celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il sindaco Ciro Buonajuto ha partecipato, insieme agli agenti di Ercolano ad una serie di controlli lungo tutto il territorio cittadino.

I controlli sono stati eseguiti nella zona alta della città e nel centro cittadino. Il risultato: decine di contravvenzioni sono state elevate per violazione al codice della strada.

“Ritengo, da sempre – ha dichiarato il primo cittadino della città degli scavi -, che la sicurezza del territorio sia fondamentale per la sicurezza di tutti noi. I controlli hanno interessato in particolar modo la zona alta, l’area prospiciente il cimitero, via Benedetto Cozzolino, ma anche il centro città. Il nostro impegno – conclude Buoanjuto – continuerà anche nei prossimi giorni per garantire una città più sicura”.