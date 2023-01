Alla presenza del Questore Alessandro Giuliano, massimo rappresentante di Pubblica Sicurezza, a San Giorgio a Cremano hanno prestato giuramento oggi ben 21 neo agenti di Polizia Municipale.

I neo agenti, dopo l’assunzione e la formazione teorica e pratica di circa due mesi, sono quindi a pieno regime nel comune all’ombra del Vesuvio.

“Emozionante – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno – la lettura della formula di giuramento da parte del Comandante Col. Gabriele Ruppi a cui è seguito l’encomio solenne che ho consegnato al Comandante ma rivolto a tutto il Corpo di Polizia Municipale per le attività poste in essere nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica, in cui hanno dimostrato impegno, abnegazione e spirito di sacrificio nell’assicurare i servizi di sicurezza, ordine pubblico, assistenza e vigilanza e per aver svolto i propri compiti con dedizione, senso del dovere e professionalità.

A sugellare la cerimonia di giuramento – aggiunge Zinno -, ho poi appuntato simbolicamente sull’uniforme dell’agente più giovane Pasquale Guarro, 22 anni, il distintivo di identificazione e di appartenenza al corpo di Polizia Municipale della nostra città.

Ad oggi l’organico della Polizia Municipale conta 67 unità sul territorio e rappresenta un punto di riferimento per l’intera collettività, in termini di sicurezza e vivibilità sociale. Con le nuove assunzioni potremo rielaborare gli orari di presenza in ordinario e straordinario per garantire maggior presenza e servizi.

Ho definito – prosegue il sindaco – l’insieme degli agenti un corpo “guerriero dall’animo gentile”, capace di assicurare la legalità in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, ma allo stesso tempo – conclude – di essere al fianco della collettività con sensibilità”.