Vale 200mila euro la privacy dei cittadini di Torre del Greco – dichiara oggi in aula il senatore del M5s Orfeo Mazzella. Mi riferisco all’importo richiesto da spregiudicati pirati informatici per liberare alcuni dati hackerati dall’amministrazione torrese dal mese di novembre.

Il caso è già stato sollecitato dall’ex presidente Gallo e da me con un’interrogazione al presidente del consiglio e al ministro dell’ interno. Bene ha fatto il sindaco di Torre del Greco Palomba a rispedire al mittente una richiesta che mortifica una comunità che non può sottostare a questo riscatto.

In ostaggio c’è la libertà dei torresi che non può essere mercificata. In ostaggio ci sono i nostri dati sensibili, documenti dell’amministrazione comunale a cui si aggiungono i disservizi, chi ad esempio non ha percepito lo stipendio. Ho chiesto quindi al governo di fare chiarezza di intervenire e di reperire questi archivi digitali. Chiedo inoltre al governo risposte immediate per tutelare la libertà dei cittadini di Torre del Greco – conclude Mazzella.