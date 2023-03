Attimi di panico per le via di Acerra, in provincia di Napoli: un uomo di 90 anni, alla guida della sua auto ad alta velocità, ha perso il controllo.

Raggiunto dai poliziotti che volevano identificarlo, l’anziano ha estratto due coltelli e provato ad aggredire gli agenti: un vero e proprio momento di escandescenza da parte dell’uomo.

Infine, l’anziano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.







Al 90enne sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada: guida con patente scaduta, mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa. L’auto è stata sequestrata.