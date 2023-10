E’ stata una mattinata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana.

La linea dei treni che fanno la tratta Napoli-Poggiomarino, infatti, sono stati oggetto di guasti tecnici all’impianto della fermata di Pompei Santuario.

Inevitabili, quindi, i ritardi e le parziali soppressioni che hanno causato disagi ai pendolari che in quelle ore erano in procinto di servirsi del servizio.







Come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, la società che gestisce tra le linee vesuviane, i treni delle ore 7:02 da Napoli per Poggiomarino e quello delle 7:42 da Poggiomarino per Napoli hanno viaggiato con 20 minuti di ritardo, quello delle 8:14 da Napoli per Poggiomarino è partito con 15 minuti di ritardo, quello delle 8:18 da Poggiomarino per Napoli ha accusato 35 minuti di ritardo; quello delle ore 8:54 da Poggiomarino per Napoli invece di minuti di ritardo ne ha fatti registrare 30.

Inoltre il convoglio delle ore 8:50 da Napoli per Poggiomarino ha limitato la corsa a Torre Annunziata (soppresso da Torre Annunziata a Poggiomarino) mentre quello delle 10:42 da Poggiomarino per Napoli sarà soppresso da Poggiomarino a Torre Annunziata.