Ha soli 14 anni, è di San Giorgio a Cremano ed ha partecipato al Premio “Creatore di emozioni”, nell’ambito della II ed. del Rumore Bim Festival dedicato alla grande artista Raffaella Carrà: si tratta di Andrea Ambrosino.

L’evento si è svolto nella città natale di Raffaella Carrà, Bellaria Igea Marina.

“Un successo straordinario per Andrea e anche per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco sangiorgese Zinno -, in quanto il giovane cantante ha convinto la giuria formata da Enzo Paolo Turchi, dal manager discografico di Andrea Bocelli Maurizio Martellini ed altri professionisti del settore, su 800 finalisti.







Andrea Ambrosino tra l’altro – precisa il primo cittadino – , è solista del Coro dell’AMI (Attività Musicali Inclusive), l’orchestra della Città di San Giorgio a Cremano.

E’ figlio d’arte – sua madre è il noto soprano Raffaella Ambrosino – ed è un bambino prodigio.

Da bambino si è esibito in concerto con l’ Orchestra Sinfonica di Sanremo; ha interpretato il ruolo del Pastorello nella Tosca di Puccini al Teatro Verdi di Salerno e si è esibito nelle celebrazioni del centenario di Enrico Caruso.

Questo ulteriore riconoscimento – spiega Giorgio Zinno – gli conferisce una nuova opportunità per continuare a crescere e diventare un nome noto nel meraviglioso mondo della musica italiana.

Il Rumore Bim Festival è infatti un appuntamento prestigioso in quanto, oltre a rivelare nuovi talenti, li forma inserendoli nei circuiti nazionali e internazionali di spettacolo.

Quest’anno, il Festival ha visto sul territorio Nazionale – conclude la fascia tricolore di San Giorgio a Cremano – più di 5000 iscritti in diverse categorie: danza, ballo e naturalmente canto”.