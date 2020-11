Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 143.010 per 2.815 nuovi casi su 23.130 tamponi (1.484.741 dall’inizio della pandemia). Dopo due giorni in calo, con l’aumento dei tamponi esaminati nei laboratori regionali risale anche il numero dei contagiati in un giorno.

Tra i nuovi positivi nelle ultime 24 ore si contano 2.391 asintomatici e 424 persone con sintomi evidenti. Ci sono 47 nuove vittime, comunicate in queste ore per decessi avvenuti negli ospedali e sul territorio tra il 7 e il 24 novembre. Dall’inizio dell’epidemia sono morte di coronavirus 1.434 persone (1.004 dal primo ottobre). Da segnalare il maggior numero di guariti in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia, 3.471.

Negli ospedali c’è una leggera discesa dei pazienti in terapia intensiva, ma c’è una ripresa dei ricoveri di pazienti con sintomi. Il nuovo Report su base regionale diffuso dall’Unità di crisi riferisce che su 656 posti letto di Terapia intensiva complessivi, 192 sono occupati, con un calo di 9 pazienti.

Risalgono i degenti nei reparti covid: sono 2.282, rispetto ai 2.274 del giorno precedente. Su 3.160 posti attivabili (compresa l’offerta privata) la riserva è ora di 878 posti letto complessivi.

L’attuale disponibilità di posti è il frutto del Piano regionale approvato dal Ministero della Salute il 24 luglio scorso, integrato da posti ricavati nelle cliniche private convenzionate. Nel frattempo, il Ministro della Salute ha fornito ragguagli circa il piano nazionale di vaccinazioni anti Covid, che sarà reso noto il 2 dicembre.

A differenza delle altre vaccinazioni, sarà direttamente il Ministero a gestire la campagna, che prevede sul piano nazionale dosi per 1,7 milioni di persone da metà gennaio (il periodo preciso sarà indicato il 2 dicembre).

È in pieno svolgimento la vaccinazione contro l’influenza (che presenta sintomatologie simili a quelle del Covid). La priorità riguarda le persone con patologie, anziani ultra65enni e bambini fino a 6 anni. La prossima settimana, infine, si attendono lumi sulla classificazione delle regioni.

La Campania spera nella possibilità di uscire dalla fascia rossa. In queste ore c’è una ripresa dei casi sul piano nazionale, ma lontano dai picchi registrati all’inizio di novembre: +25.853.