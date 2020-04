Nessun caso di contagio da COVID- 19 è stato accertato, a Torre del Greco, nella giornata odierna.

Lo comunica il Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba – coadiuvato dai Dirigenti comunali, e dalla consigliera con delega alla Protezione Civile, Maria Orlando – dopo l’aggiornamento consueto con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bilancio del quarantunesimo giorno di lavoro, attestato dal C.O.C. – in seduta permanente a Palazzo Baronale è il seguente:

Totale ospedalizzati: 15;

Totale in isolamento domiciliare: 25;

Totale guariti dal COVID: 30;

Totale decessi: 17;

Totale esito tamponi odierni: 28 (Tutti Negativi)

Si attendono, inoltre, nel corso delle prossime ore gli esiti di ulteriori tamponi effettuati e, al momento, ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

Continua, intanto, l’attività di una delle Associazioni di Volontariato a supporto del Centro operativo Comunale. Nella mattinata odierna, infatti, sono stati consegnati agli studenti di diverse scuole del territorio, da parte dei volontari oltre una trentina, tra Tablet e Pc, direttamente presso il proprio domicilio al fine di favorire i processi delle lezioni online, nonché, consentire il futuro svolgimento di esami, direttamente da casa.

“Nonostante i numeri sembrino rassicurarci – ha spiegato il primo cittadino – bisogna usare assoluta cautela ed attenzione. Non siamo, infatti, per nulla fuori dalla crisi epidemiologica in atto, né dobbiamo ritenere, erroneamente, che il peggio sia passato. Anzi: inizia, forse, ora la fase più delicata per la città che richiede, da parte di tutti, un grande senso di responsabilità. Uscire ora, infatti, in modo indiscriminato ed ingiustificato significherebbe esporci tutti al rischio di una nuova eventuale situazione di crisi. Dobbiamo essere consapevoli e restare, tutti, a casa. Non sfiduciamoci e non molliamo proprio adesso. Uniti ce la faremo”.