Torre del Greco – Puntuale, arriva l’elaborazione dei dati (e grafico) su nuovi contagiati, guariti e deceduti a Torre del Greco, da parte dell’astrofisica Clementina Sasso, pubblicato sul gruppo di facebook “Torre non molla”:

SITUAZIONE TORRE DEL GRECO – 2 Aprile 2020 ore 21:00

+ 5 contagiati +1 guarito –> totale contagiati: 73 – contagiati attuali: 53 – totale decessi: 10 – guariti: 10

Dei 53 contagiati attuali, 19 sono ospedalizzati e 34 in isolamento a casa.

*GRAFICO*

Andamento del numero dei contagiati totali, attuale, dei decessi e dei guariti a Torre del Greco.

% di decessi rispetto ai positivi Torre: 14%

% di decessi rispetto ai positivi Campania: 7%

Il dato della mortalità rispetto ai positivi è fortemente legato al numero di tamponi effettuati che in Campania è molto basso. Il dato ci dice anche che a Torre, ancora più che in Campania, i tamponi si fanno solo a persone sintomatiche e post-mortem.

In generale, la mortalità è legato anche ad altri fattori come la tempestività ed efficacia delle cure ospedaliere e le condizioni pregresse dei pazienti, quindi è un parametro molto difficile da valutare visti i tanti fattori da cui dipende.

% ospedalizzati rispetto ai positivi Torre: 36%

% ospedalizzati rispetto ai positivi Campania: 31%

Questa percentuale a Torre è leggermente maggiore di quella campana.