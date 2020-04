Castellammare di Stabia – Nessun nuovo contagio a Castellammare di Stabia ci è stato comunicato oggi dall’Asl e dalla Protezione Civile della Regione Campania. Uno spiraglio di luce dopo un’escalation di contagi susseguitisi con cadenza quotidiana, che tuttavia non deve illuderci che l’emergenza sia finita. Siamo in una fase delicata e abbiamo bisogno che ognuno continui a fare la sua parte, preservando la maturità e il senso di responsabilità che contraddistinguono la stragrande maggioranza dei cittadini. Restiamo in casa, evitiamo contatti sociali e riusciremo presto ad azzerare definitivamente i contagi.

Sono 21, ad oggi, le persone contagiate a Castellammare: 16 sono attualmente positive, 2 sono guarite, 3 purtroppo sono decedute. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 138 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

La polizia municipale, intanto, nella giornata odierna ha controllato 417 cittadini, muniti di autocertificazione comprovante la valida motivazione per uscire di casa, e ha denunciato 3 persone che non avevano alcun motivo valido per circolare in strada e che sono stati sanzionati con una multa da 400 euro e l’obbligo di quarantena per 14 giorni.