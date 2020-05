Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato rilevato, nella giornata odierna, a Torre del Greco.

Certificata anche la notizia della guarigione di altri due cittadini.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, a seguito dell’aggiornamento quotidiano con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i Responsabili sanitari dell’ ASL Na3 Sud.

Così, il bilancio della sessantottesima giornata consecutiva di lavoro del C.O.C., permanentemente riunito nella Sala Giunta diPalazzo Baronale, è il seguente:

Totale ospedalizzati: 2;

Totale in isolamento domiciliare: 0;

Totale guariti dal COVID: 70;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 11 (Tutti Negativi)

Continua, intanto, l’attesa – nelle prossime ore – degli esiti dei tamponi già effettuati e, ancora, al vaglio delle indagini di laboratorio.

“I dati numerici, ormai – riferisce il sindaco,Giovanni Palomba – sono chiari ed evidenti. La città di Torre del Greco, non senza sforzi e ad un prezzo altissimo, ha quasi del tutto superato uno dei periodi più difficili e drammatici della sua storia moderna. Ma non può e non deve fermarsi, qui, il lavoro e l’impegno di ciascuno di noi. Anzi, inizia ora una fase ancora più delicata nella quale necessariamente è richiesta la responsabilità e l’impegno di ciascuno di noi. Lo sto dicendo da giorni, e, non smetterò di ripeterlo: essere usciti dal tunnel dei contagi, non significa aver debellato il virus, né tantomeno, aver scansato il peggio. Basta infatti pochissimo, che a causa di condotte imprudenti di alcuni cittadini, si possa ricadere in una nuova spirale di diffusione del COVID. Usiamo, quindi, tutte le precauzioni possibili e continuiamo a mantenere il distanziamento sociale. Resistiamo e non molliamo. Uniti ce la faremo”.