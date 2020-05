Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.630 nelle ultime ore, con altri 15 casi riscontrati su 3.117 tamponi (124.370 dall’inizio della pandemia).

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati sui tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 329 tamponi di cui 5 risultati positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 710 di cui nessuno positivo; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 124 tamponi di cui 1 positivo; presso l’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 453 di cui 2 positivi;

all’Ospedale Moscati di Avellino 164 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 189 di cui 1 positivo; al Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 147 tamponi di cui nessuno positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 268 di cui nessuno positivo; all’Ospedale di Nola 134 di cui 3 positivi; all’Ospedale San Pio di Benevento 100 di cui nessuno positivo;​ all’Ospedale di Eboli 120, di cui nessuno positivo; al Laboratorio del CEINGE 88 tamponi di cui nessuno positivo; al Laboratorio Biogem 291 di cui 3 positivi.

C’è stata una nuova vittima nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 393.

Ci sono però altri 44 pazienti guariti, che portano il dato complessivo a 2.345, di cui 2.022 totalmente guariti e 323 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania, i pazienti ricoverati con sintomi sono 436 (-22) in terapia intensiva 20 (-3), mentre 1.443 (-7) si trovano in isolamento domiciliare. I positivi attuali, cioé detratti guariti e deceduti, sono 1.877 (-32).

Aggiornato anche il riparto per provincia dei positivi dall’inizio dell’epidemia prima dell’ultimo bollettino serale: a Napoli 2.541 (di cui 967 Napoli Città e 1.574 Napoli provincia); a Salerno 667; ad Avellino 504; a Caserta 432; a Benevento 192. Altri in fase di verifica Asl 279. Leggera ripresa dei contagi nonostante il numero dei tamponi analizzati nella giornata sia dimezzato rispetto agli ultimi giorni. In queste ore si monitora con attenzione l’andamento dei nuovi casi, a otto giorni dall’inizio della Fase 2, che dalla prossima settimana è attesa ad una accelerazione.