Torre Annunziata – Nell’ambito delle iniziative a supporto della comunità, avviate in questo periodo di particolare emergenza, è stato attivato attraverso il Segretariato Sociale dell’Ambito N30 gestito dalla Cooperativa Eco, un numero verde per il sostegno psicologico a tutti i cittadini.

«Si tratta di un servizio gratuito di supporto psicologico telefonico messo a disposizione dei cittadini – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Martina Nastri -, utile a dare supporto, fornire informazioni e indicazioni semplici circa la delicata fase di fragilità psicosociale che sta colpendo gli abitanti del nostro Paese.

Per contrastare il clima innescato dalla quarantena ed accorciare, seppur virtualmente, le distanze in questo momento necessarie a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in queste ore, ai più piccoli è stato dedicato un canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAzpKITK8pUANJ6PfSlcGQ) che ha la finalità di incentivare momenti creativi e ludici, e all’interno del quale ogni giorno verranno caricati fiabe, tutorial ed esperimenti divertenti, tali da consentire ai più piccoli qualche ora spensierata insieme alla propria famiglia