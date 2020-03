Ercolano – Così, Ciro Bonajuto, sindaco di Ercolano, si rivolge alla cittadinanza:

“Nessun nuovo caso registrato ad Ercolano. La persona contagiata di cui ho riferito domenica scorsa è sempre a casa monitorata dalle autorità sanitarie e le sue condizioni sono rassicuranti.

In giornata solo la Polizia Municipale ha effettuato 125 controlli che hanno portato alla denuncia di 6 persone e un’attività commerciale che non rispettavano le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Nell’arco degli ultimi cinque giorni, la sola Polizia Municipale ha effettuato circa mille controlli che hanno condotto a un centinaio di denunce. Non ho i dati delle altre Forze dell’Ordine, ma vi assicuro che Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia sono costantemente impegnate anche sul nostro territorio. Un ringraziamento particolare ai volontari della nostra Protezione Civile e della Croce Rossa che in questi giorni stanno davvero facendo i salti mortali: nella maggior parte sono ragazzi e lo fanno davvero per volontariato: grazie a nome di tutta la città.

Ho tuttavia richiesto al Prefetto di Napoli l’invio dell’Esercito perché è evidente che, anche se pochi, continuano ad esserci degli idioti che continuano a fregarsene della salute loro e degli altri. Forse coi carri armati in mezzo alla strada lo capiscono anche loro che se ne devono stare a casa.

Continuerò a tenervi aggiornati.

Facciamo tutti il tifo per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori che in questo periodo sono in prima linea per tutti noi.”

#restiamoacasa

#forzaercolano