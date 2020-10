Portici – Ultime notizie sui contagi nella Casa di Riposo.

Bollettino dell’ 8 ottobre:

I 12 ospiti negativi al tampone sono in buone condizioni generali e

tra 6 giorni saranno sottoposti nuovamente a tampone per verificare il perdurare della negatività

I 39 positivi attualmente in isolamento nella struttura sono in discrete condizioni di salute, con una

saturazione buona, assenza di febbre e buon compenso emodinamico.

Solo tre ospiti tra i contagiati presentano un po’ di tosse e sono in terapia antibiotica, cortisone e qualcuno anche con eparina a basso peso molecolare.

Tra i contagiati l’Asl ha disposto che 11 ospiti siano monitorati in tele medicina da remoto per monitorare

saturazione, ecg e frequenza cardiaca.

I tre ospiti ospedalizzati sono in condizioni stabili.