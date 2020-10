San Giorgio a Cremano – Zinno: “Più controlli e multe a chi non indossa la mascherina”.

Di seguito la comunicazione integrale del sindaco Giorgio Zinno:

“Cari concittadini, questa mattina ho convocato in presenza Il Coc, (Centro Operativo Comunale) per fare un punto sulle misure in atto e quelle da attuare in relazione all’emergenza Covid in città. Obiettivo è prevenire situazioni emergenziali e tenere sotto controllo la situazione.

Tra le necessità individuate vi è innanzitutto quella di:

– definire con ancora maggiore tempestività il tracciamento dei positivi e negativi da parte della Asl. Per questo motivo ho disposto che dipendenti comunali continuino a fornire supporto ai medici della Asl, che continueranno a lavorare all’interno del municipio, sia per l’elaborazione dei dati che per comunicare con celerità gli esiti dei tamponi ai cittadini.

– controllare per strada e nei luoghi pubblici all’aperto, l’uso obbligatorio della mascherina (come stabilito sia dall’ultimo DPCM che dall’Ord. regionale 72/2020) e su possibili assembramenti. Su questo punto ho disposto, d’accordo con il Comandante Gabriele Ruppi, che i turni degli agenti di Polizia Municipale fossero estesi fino alle 24.00 dal lunedì al giovedì e fino alle 02.00 il venerdì e il sabato. Il mancato uso della mascherina sarà sanzionato con una multa dai 400 ai 1000 euro.

– vigilare anche davanti agli istituti comprensivi, dove si registra qualche criticità per affollamento di persone negli orari di ingresso ed uscita. Anche su questo aspetto, ho disposto un incremento di forze in campo, attraverso l’impiego delle unità che stanno svolgendo tirocini per disoccupati. Attualmente sono quasi tutte impegnate nei nostri parchi pubblici; li sposteremo davanti alle scuole per fornire un supporto ed invitare i genitori a rispettare le distanze di sicurezza.

– Vi ricordo anche che è attivo il servizio di assistenza leggera da parte della Protezione Civile rivolto a coloro che sono ammalati di Covid o si trovano in quarantena, agli anziani e agli immunodepressi che per cautela non possono uscire, ogni giorno dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per acquisto e consegna a domicilio di farmaci e spesa giornaliera. Il servizio si può richiedere allo 081 56 54 735 oppure 081 5654742.

– Infine restano confermati i servizi relativi al conferimento della spazzatura per coloro che sono positivi, che sono effettuati dal servizio ambiente secondo le modalità già in atto.

Noi attiviamo tutte le misure necessarie per tenere sotto controllo la situazione ma contenere il contagio dipende da ognuno di noi. Dobbiamo agire con responsabilità, continuando a sentirci una grande e matura comunità”.