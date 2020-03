Portici – Sale il bilancio negativo dei contagiati da Coronavirus in città. Di seguito la comunicazione del sindaco, Enzo Cuomo:

Nella mattinata siamo stati al Comune per le verifiche di tutti gli isolamenti temporanei in corso nel nostro Comune e per ricostruire la catena dei contatti di altre 2 Persone nostri Cittadini , risultati positivi al tampone di cui uno attualmente ricoverato al COTUGNO ed un altro a casa in buone condizioni, entrambi erano da giorni già’ in ISOLAMENTO PERMANENTE FIDUCIARIO sotto sorveglianza della ASL.

A questi si è aggiunto un altro tampone esitato POSITIVO di cui sono venuto a conoscenza qualche minuto fa.

Siamo pertanto a 6 casi positivi al tampone compresa la Donna deceduta Domenica in Ospedale.

La nostra paziente positiva 1, è a casa in buone condizioni di salute, sebbene abbia patologie serie pregresse, viene costantemente seguita dal Figlio e dalla Nuora e dai Medici UOPC e di FAMIGLIA.

Abbiamo riscontrato 23 TAMPONI NEGATIVI esitati a Cittadini porticesi e siamo in attesa degli esiti di 7 TAMPONI effettuati nei giorni scorsi a nostri Concittadini.

Uno di questi riguarda il Marito della Signora deceduta, e presumendo che sia POSITIVO abbiamo gia’ da giorni attivato le procedure di profilassi per la catena dei contatti.

Continuano i gesti di solidarietà e di umana solidarieta’ della stragrande maggioranza dei nostri Cittadini, con una disponibilità meravigliosa ripresa anche da un servizio del TGR.

Purtroppo come in tutte le guerre non mancano gli speculatori di tutti i generi, di quelli che approfittano del bisogno per aumentare i prezzi e di quelli che approfittano per certificare la propria misera esistenza politica.

Questa gente merita tutto il nostro disprezzo e quando questa crisi terminera’ mi farò carico di restituire loro tutto con gli interessi.

A causa delle dimensioni ridotte e strette delle strade dell’asse viario mercatale e delle strade che con esso si collegano, NON POTENDO GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA SANITARIA NELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL PUBBLICO HO PROROGATO LA SOSPENSIONE, FINO 3 APRILE DELLA VENDITA AL PUBBLICO DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, AD ESCLUSIONE DELLA FARMACIA E DEI TABACCAI, IN TUTTE LE STRADE DELLA ZONA MERCATO E NELLE STRADE COLLEGATE, CONSENTENDO UNICAMENTE LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO, ringrazio molto tutti questi Commercianti per la collaborazione prestata e per la condivisione del provvedimento che va a tutela della loro salute e di quella dei Cittadini.

Siamo entrati nelle 3 settimane decisive in cui gli effetti dei sacrifici chiesti ad ognuno di noi dovranno produrre gli effetti che ciascuno di noi spera.

Continuamo con la responsabilità di comportamenti che tutelano noi stessi e quindi anche gli altri.