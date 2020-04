Nessun nuovo caso di contagio segnalato oggi tra i cittadini residenti sul territorio di Ercolano.

La situazione è in miglioramento, ma questo è il momento della responsabilità. Occorre ancora restare a casa ed evitare spostamenti necessari.

Tante persone chiedono maggiori controlli: i controlli ci sono, ma in Italia non abbiamo e non possiamo avere diecimila poliziotti in ogni città. C’è bisogno del buonsenso di ogni singolo cittadino e del rispetto delle regole. Ne va della salute e del futuro di tutti noi.

Ciro Buonajuto