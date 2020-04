“Voglio ringraziare tutti quei Cittadini di Portici che stanno mostrando un enorme senso civico nel rispetto responsabile delle regole. In un territorio di 3 kmq con 55.000 residenti all’anagrafe ma almeno 10.000 in più’ di fatto non è semplice il distanziamento sociale, ma ci stiamo riuscendo e ci riusciremo ancora meglio con la persuasione e la collaborazione di tanti e con le sanzioni per i più indisciplinati ed irresponsabili”. Così il sindaco di Portici Enzo Cuomo.

“Ho molta fiducia che la comprensione dei pericoli del contagio è molto più’ forte della paura delle sanzioni per ognuno di Noi, e poi noi siamo VESUVIANI SIAMO LAVICI, INDISTRUTTIBILI E BATTEREMO QUESTO MALEDETTO VIRUS RESISTENDO IN CASA E RISPETTANDO LE REGOLE CHE TUTTI CONOSCIAMO.

Abbiamo esitato 22 tamponi negativi e continua a scendere la percentuale dei tamponi positivi sul numero complessivo dei tamponi effettuati, che scende al 5,9% più’ o meno in linea con il dato regionale, continua il sindaco.

Il totale complessivo dei tamponi effettuati è pari a 336 con un numero di negativi pari a 316 ed un numero di POSITIVI pari a 20.

Sono 13 le persone guarite, mentre 3 sono le persone decedute e 4 quelle che attualmente sono contagiate.

Ieri il Presidente Conte ha spiegato le nuove misure che andranno in vigore il 4 MAGGIO.

Cerchiamo di comprendere bene che non possiamo vivere una esistenza reclusi in casa, dovremmo rapidamente imparare un nuovo modello comportamentale di relazioni sociali al lavoro, per strada, nei negozi, nei supermercati, nei bar, nei ristoranti, nelle pizzerie,in palestra, nella pratica sportiva, nei pub, nei musei, sulle spiagge, in piscina ETC..ETC….

Non è ipotizzabile un sistema di controllo che riesce a monitorare singolarmente 24 ore su 24 ogni Cittadino…..,quindi tutto dipende da Noi e solo da Noi.

La scienza è al lavoro per realizzare un vaccino, ma nel frattempo il distanziamento sanitario di almeno un metro ed il rispetto delle regole che ci dettano le Autorità di Governo sono le uniche armi che abbiamo contro il contagio.

Ieri sono state rese note le nuove regole che andranno in vigore il 4 MAGGIO, abbiamo un po’ di giorni di tempo per assimilarle e riorganizzare le nostre vite.

Da stasera potremmo mangiare e gustare finalmente una pizza cotta in un forno a legna ma a condizione che la ordiniamo e ci venga recapita a casa da persone munite di DPI e con idonei mezzi per l’asporto.Stessa cosa vale per i Panini o per cibo dai Ristoranti.

E’ evidente che l’eliminazione delle misure avverra’ in modo graduale mentre noi dobbiamo reimpostare le nostre regole di vita e relazioni sociali velocissimamente”, conclude Cuomo.