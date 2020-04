Castellammare di Stabia – Continuano a non esserci nuovi contagi da coronavirus in città.

La polizia municipale nelle ultime 24 ore ha controllato 591 persone e ha denunciato 5 cittadini che circolavano in strada senza valida motivazione, sanzionati con 400 euro di multa e l’obbligo di quarantena per 14 giorni.

Sono pervenute, infine, 37 donazioni, per un totale di 12110 euro, al conto corrente del Comune di Castellammare di Stabia dedicato alla raccolta fondi per l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo.

Ricordiamo che le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX