Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.077 per 22 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 1.675 tamponi (349.622 dall’inizio della pandemia).

I nuovi casi sono stati trovati in tutte le province, salvo il Sannio, a dimostrazione che il virus sta circolando, anche favorito dalla mobilità da e per l’estero. Il totale delle vittime del coronavirus resta fermo a 438, mentre sale il numero dei guariti a 4.251 per 6 pazienti dichiarati ristabiliti. La situazione si presenta stabile sul piano clinico, con ricoveri sintomatici e terapie intensive immutati, ma sono aumentati gli isolamenti fiduciari. Vista la ripresa dei contagi nell’ultimo mese, la Regione Campania inasprisce i controlli.

La nuova ordinanza firmata in queste ore dal Governatore impone la rilevazione della temperatura per impiegare e utenti negli uffici pubblici. Ma è soprattutto la situazione nazionale ad indurre alla massima cautela. Nelle ultime 24 ore sono stati 463 i casi registrati in Italia, secondo i dati dell’istituto Superiore di Sanità.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17 di ieri, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 29 (-3) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 357 (+19) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 388 (+16) contro i 5.077 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.809 (+11), a Salerno 802 (+7), a Caserta 635 (+8), ad Avellino 583 (+2), a Benevento 211. Il dato comprende il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati.