Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.091 per 14 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su appena 741 tamponi (350.363 dall’inizio della pandemia).

Il dato si presenta significativo, se si considera che gli esami in laboratorio sono stari solo un terzo rispetto al giorno precedente. Sale anche il totale delle vittime del coronavirus per un paziente morto nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei morti ora è di 439. In crescita il numero dei guariti, 4.254, per 3 pazienti dichiarati ristabiliti.

La situazione si presenta peggiorata sul piano clinico, con un aumento dei ricoveri sintomatici e, soprattutto, un significativo incremento degli isolamenti fiduciari. La ripresa dei contagi appare determinata in particolare modo dalla mobilità da e per l’estero.

Di qui il monito del Governatore, che nel pomeriggio ha chiesto ai Ministeri di istituire controlli rigorosi alle frontiere, «salvo rischiare d doverle chiudere a breve», come ha dichiarato in una nota. Il nuovo contagio si è concentrato soprattutto nella provincia di Napoli, con un caso nel casertano. Di fronte a questa risalita dell’epidemia generalizzata nel Paese, la Regione Campania inasprisce i controlli interni, in vista della ripresa delle attività dopo il Ferragosto. La nuova ordinanza firmata in queste ore dal Governatore impone la rilevazione della temperatura su impiegati e utenti all’ingresso degli uffici pubblici.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17 di ieri, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 34 (+5) in terapia intensiva 1 (-1), mentre 357 (+41) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 398 (+10) contro i 5.077 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.818 (+9), a Salerno 803 (+1), a Caserta 635, ad Avellino 583, a Benevento 211. Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati.