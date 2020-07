Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.901 per 21 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.434 tamponi (322.294 in totale).

Nuova risalita dei contagi nelle ultime 24 ore, dopo il calo di venerdì. Ancora una volta sono le province di Napoli e Salerno a registrare i maggiori incrementi, in particolare la prima. Non ci sono nuovi decessi da martedì scorso, quando è stato segnalato l’ultimo paziente morto per coronavirus: il totale delle vittime resta fermo a 434. Nel frattempo ci sono 12 guariti, che portano il dato complessivo a 4.126.

Nelle prime ore dopo l’entrata in vigore della nuova ordinanza firmata dal Governatore Vincenzo De Luca sono state multate tre persone sorprese senza mascherine all’interno di locali pubblici a Salerno.

Dovranno pagare ciascuno 1.000 euro. I dati sulla ripresa del contagio in Campania e in Italia confermano la necessità di un giro di vite. Tra un mese e mezzo la ripresa della scuola e le elezioni regionali arriveranno in un contesto potenzialmente a rischio, sostengono le autorità sanitarie nazionali.

Nell’ultimo rapporto nazionale, il Ministero della Salute prescrive l’osservanza scrupolosa delle norme di contenimento, a cominciare da mascherine e lavaggio delle mani, perché «in caso contrario, nelle prossime settimane, potremmo assistere ad una inversione di tendenza con aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale», si legge nel rapporto pubblicato più avanti.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 28 (+11) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 311 (-2) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 341 (+9) contro i 4.901 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.6711 (+17), a Salerno 749 (+9), ad Avellino 577, a Caserta 603, a Benevento 209. Altri due casi confermati in queste ore erano stati attribuiti nel computo di ieri. I casi indicati comprendono anche conferme di tamponi in fase di verifica.

