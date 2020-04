Il Centro Operativo Comunale, a seguito dell’ultimo aggiornamento con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ASL Na3 Sud comunica che, nella giornata odierna a Torre del Greco, non è stato registrato nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19, mentre sono tre i nuovi casi di guarigione dal virus.

Così, il quadro complessivo che emerge – al netto del trentesimo giorno consecutivo di attività del C.O.C. – è il seguente:

Totale ospedalizzati: 13;

Totale in isolamento domiciliare: 39;

Totale guariti dal COVID: 14;

Totale decessi: 13

Totale tamponi odierni effettuati: 30 (tutti negativi)

Atteso, poi, per le prossime ore il riscontro dell’esito di ulteriori tamponi.

“Non siamo fuori dall’Emergenza”. A dichiararlo, con fermezza, è il sindaco Giovanni Palomba.

“Vorrei che questo dato fosse chiaro e trasparente ai cittadini torresi. Soprattutto, vorrei chiarire che senza l’impegno e la collaborazione di tutti non usciremo da questa emergenza epidemiologica, in tempi brevi. Le attività di controllo non risolvono i problemi. Occorre responsabilità e senso civico di ciascuno. In più occasioni ho ribadito la necessità, che tutti facciano la loro parte. Solo così riusciremo realmente a contrastare la reale diffusione del contagio. Ora non possiamo permetterci di sbagliare. Uniti ce la faremo”.