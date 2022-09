Agenti della Polizia Municipale, Unità Operativa Avvocata unitamente ai Motociclisti e al personale ANM, hanno effettuato controlli nel quartiere avvocata con particolare attenzione alle strade: Via L. dei Pisani, Via San Bartolomeo, Via dei Griffi, Via F. Gioia, Via Lanzieri, Via M. di Porto, Via Depretis, Via De Gasperi, Via degli Spadari, Via Schilizzi, Largo Lamberti,Via Fusco,Via Rua Catalana, Via Potenza, Via Sanfelice, Via Massa, dove sono stati elevati 357 verbali per divieto di sosta.

Analogamente il personale della Polizia Locale è stato impegnato unitamente al Commissariato di Barra San Giovanni per un operazione congiunta sul territorio, numerosi sono stati i controlli effettuati al C.d.S. da cui sono scaturiti diversi verbali tra cui 1 art. 193 – per mancata copertura assicurativa- con relativo sequestro amministrativo del veicolo; un art. 213 – in quanto circolava con veicolo già sottoposto a sequestro – con consequenziale revoca della patente ed alienazione del veicolo;1 art 116 – per guida senza patente- con relativo sequestro amministrativo del veicolo; 1 art. 171 – mancato uso del casco protettivo- con fermo amministrativo del motoveicolo.

Inoltre gli Agenti della U.O. San Giovanni hanno controllato diverse sale giochi, provvedendo alla verbalizzazione di una di esse ai sensi dell’ex D.Lgs. 193/2007 per mancanza della certificazione HACCP – relativa ai mancati controlli da parte dell’esercente in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.