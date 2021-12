San Giorgio a Cremano – Ad oggi i positivi in città sono 216. Nell’ultima settimana, si sono registrati 120 nuovi casi, quindi un’impennata tale da portare l’indice dei nuovi contagiati ad un valore di 274 su 100 mila. Un dato che supera quello della Regione (che si attesta a 152 su 100 mila).

La situazione è da considerare seria se pensiamo che la percentuale di positività è salita da una media del 9 % stimata nel mese di novembre, all’attuale 13%.

Le fasce di età più colpite nell’ultima settimana e quelle degli over 14, in particolare tra i 19 e i 26 anni che si è quintuplicata.

SCUOLE:

La situazione è stabile rispetto al 6 dicembre, data dell’ultimo aggiornamento. I positivi sono 13 in totale con 10 classi interessate dai provvedimenti ella ASL, tra sorveglianza sanitaria e quarantene.

Nel dettaglio:

– 8 positivi nelle primarie, con 4 classi in sorveglianza sanitaria e due in quarantena.

– 3 nelle secondarie di primo grado, con una classe in sorveglianza sanitaria e una in quarantene.

– 2 positivi nelle secondarie di secondo grado con 2 classi in sorveglianza sanitaria

DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO E CONTROLLI:

Fermo restando le restrizioni stabilite dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca con le ordinanze del 15 e del 19 dicembre2021, a San Giorgio a Cremano la Polizia Municipale effettuerà controlli serrati nelle attività e commerciali e in strada per verificare sia il rispetto delle disposizioni vigenti che i comportamenti individuali.

Ho chiesto infatti ai nostri agenti di effettuare turni fino alle 24 durante tutto il periodo delle festività. In caso di inosservanza alle norme, saranno comminate multe e denunce, anche penali dove previsto.

Inoltre sappiamo di cittadini, per fortuna pochi, che contattati dai medici della Asl, non si rendono rintracciabili telefonicamente, rendendo così impossibile la notifica della positività e del relativo isolamento e non permettendo quindi, neanche il tracciamento dei relativi contatti.

Anche rispetto a questa necessità, la Polizia Municipale effettuerà controlli, notificando la notizia della positività a domicilio ed effettuando verifiche a campione sull’elenco dei positivi comunicato dalla Asl.

VACCINI.

ADULTI: è sempre possibile presentarsi senza prenotazione, presso il Centro Vaccinale in via Mazzini; per la terza dose è consigliabile portare il certificato che attesti la conclusione del ciclo della prima e seconda dose. I vaccini sono sia PFIZER che MODERNA.

Gli orari e giorni del centro vaccinale sono: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 Durante le festività, il centro vaccinale resta chiuso: il 25-26-1-2-6 gennaio; aperto: il 24 e il 31 dicembre, dalle 8.00 alle 14.00.

BAMBINI (ETÀ 5-11 ANNI):

La vaccinazione per i bambini avviene m tramite il proprio pediatra di famiglia, presso la Asl in via Marconi.

I genitori dovranno contattare il proprio pediatra, che provvederà a prenotare e quindi a comunicare ai genitori stessi giorno e data della somministrazione. Il vaccino sara’ PFIZER.

Al momento della somministrazione, devono essere presenti entrambi i genitori oppure un solo genitore ma con la delega firmata e fotocopia documento dell’altro. Altrimenti per disposizione dei responsabili Asl, il bambino non verrà vaccinato.