Roma – Torre del Greco – Appalti truccati nell’esercito, indagato assessore di Torre del Greco

Appalti e mazzette che ha portato ieri mattina all’arresto di 26 persone su 47 indagati, fra cui ci sono ben 16 militari coinvolti (6 in carcere) fra generali, colonnelli, tenenti colonnello e brigadieri di Esercito, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza.

L’indagine della squadra mobile è coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Antonio Clemente.

Gli appalti più importanti riguardavano il centro logistico di Roma dell’Esercito italiano, il Comando generale dei Carabinieri, l’Istituto di medicina aerospaziale, l’ufficio del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica, le direzioni di commissariato relativi agli aeroporti militari di Guidonia e Pratica di Mare e l’Agenzia di supporto e approvvigionamento della Nato (Nspa) in Lussemburgo.

Fra gli indagati compare anche Gennaro Granato (nella foto in basso, ndr), ex Forza Italia e ora assessore comunale a Torre del Greco, in una giunta di centro sinistra.

Di professione dipendente della Regione Campania, politico “dalle precarie condizioni economiche a causa del vizio del gioco”, lo descrivono gli investigatori nell’informativa.