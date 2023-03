E’ stato colto da un malore ed è ora ricoverato a Napoli: l’attore Jerry Calà sta tenendo i suoi fan col fiato sospeso.

Per l’amato attore, in terra campana per girare un film, ha accusato nelle scorse ore un malore di natura cardiaca ed è stato ricoverato nella Clinica Mediterranea in codice rosso.

Il suo ufficio stampa ha reso noto che Jerry Calà è stato sottoposto all’inserimento di uno stent coronarico e che le sue condizioni sono ora buone.







Intanto, il mondo del cinema attende notizie migliori sul grande e simpaticissimo attore della tv.

Jerry Calà, pseudonimo di Calogero Alessandro Augusto Calà (Catania, 28 giugno 1951), è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante italiano.

Componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli agli albori della sua carriera, ha raggiunto la popolarità negli anni 80 interpretando commedie di successo e divenendo uno dei volti più noti della commedia italiana dell’epoca