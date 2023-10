Porta la firma del regista campano Edoardo De Angelis il tanto atteso film dal titolo “Comandante”.

Sarà Pierfrancesco Savino (nel ruolo di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Comandante Cappellini durante la seconda guerra mondiale.) il protagonista della pellicola che si presenta come un’ambiziosa narrazione contro la guerra e che ha richiesto la costruzione di un vero sottomarino.

Il film narrerà il leggendario comandante del ‘Cappellini’ della Regia Marina.







Le riprese, durate per ben otto settimane, sono avvenute fra Roma e Taranto ed hanno coinvolto più di cento costruttori ed artigiani.

Il film è nato dall’interesse mostrato dal regista De Angelis alla vicenda dopo il discorso pronunciato nel 2018 dall’ammiraglio Giovanni Pettorino in occasione dei 153 anni della Guardia costiera: in quella occasione fu citato l’esempio di Todaro in riferimento alle politiche dell’esecutivo di allora contro le ONG e verso la crisi europea dei migranti.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 31 ottobre dopo esser stato presentato in anteprima il 30 agosto 2023 in concorso alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia di cui è stato il film d’apertura.