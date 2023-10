l Pumpkin Patch è una tradizione tipica degli Stati Uniti dove, nel periodo che precede Halloween, le famiglie si recano in grandissimi campi di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a casa, da colorare, da intagliare o da usare come semplice arredo di casa.

Per la terza volta a Napoli arriva “Fuori di Zucca” per far vivere ai partecipanti questa tradizione unica, divertente e a contatto con la Natura.

Per l’ccasione, saranno organizzati laboratori di intaglio o pittura per bambini e tanto divertimento per grandi.







Sarà possibile prendere il carrellino, scegliere la zucca preferita e, naturalmente, decorala come si preferisce.

L’evento, in programma già dal 29 settembre, resterà attivo fino al 5 novembre presso la Mostra d’Oltremare – Ingresso Viale Kennedy – di Fuorigrotta a Napoli.

Le precedenti edizioni hanno riscosso un grande successo e si prevede un boom di prenotazioni anche per quest’anno. Insomma, un evento unico nel suo genere tutto da non perdere!