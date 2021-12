Ristoratori Lubrensi in tour il 21 dicembre, tra le piazze di Massa Lubrense per regalare colori e speranza ai bambini del territorio. Un itinerario di sorrisi con il “Due Golfi Train Tour”, trenino colorato con a bordo una delegazione dell’associazione Ristoratori Lubrensi. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Massa Lubrense.

Il trenino partirà alle ore 14 da Sant’Agata sui Due Golfi per fare sosta, e consegnare quindi i regali ai più piccoli del territorio, a Nerano, Termini, Monticchio e infine sosta al centro di Massa Lubrense, in largo del Vescovado, dove ad attendere i bambini e la città ci saranno gli artisti di strada e una degustazione all’insegna delle tradizioni natalizie.

“Un itinerario di sorrisi e felicità – spiega Francesco Gargiulo, presidente dell’associazione Ristoratori Lubrensi – creato per augurare buon Natale a tutti i cittadini del territorio, partendo dai bambini che rappresentano il nostro sguardo al domani. Ringraziamo i partner che ci stanno supportando in questo viaggio: Caseificio Due Golfi, Ferrarelle, Vitanuova, Banca di Credito Popolare, Clipper It Point, Pico Maccario, Soloil Italia. Ma soprattutto ringraziamo tutti i ristoratori di Massa Lubrense che stanno contribuendo a far crescere, attraverso nuove iniziative e progetti, il territorio grazie ad un’attenta promozione turistica ed enogastronomica del comune”.

Progetti promozionali che saranno presentati il 9 dicembre all’assemblea generale dell’associazione e che vedranno nel 2022 la perla dei Due Golfi protagonista a fiere e kermesse internazionali del settore turistico, accendendo i riflettori su bellezze, bontà, risorse ambientali, storia e cultura di Massa Lubrense.

