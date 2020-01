La prossima domenica 26 Gennaio, presso le fontane di Capotorre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, l’Associazione “Gruppo di lettura Cucina Letteraria” sarà promotrice dell’evento “IO TI REGALO UN LIBRO, SE TU PORTI UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA O UNA LATTINA USATA”, promuovendo ( come recita la locandina) sia il rispetto per l’ambiente e sia l’amore per la lettura.

Gabriella Maturi Adorno, coordinatrice dell’Associazione insieme con Francesca Mennella, dichiara sul suo profilo FB : “Si tratta di un piccolo gesto che ha lo scopo di rendere consapevoli lettrici e lettori del grave problema dei rifiuti e indurli a fare una ricerca che li renderà orgogliosi di collaborare. Mi rivolgo, in particolare, ai numerosi docenti che ci conoscono e hanno sicuramente nei loro programmi scolastici il tema dell’ecologia. Sono sicura che, debitamente sensibilizzati, i loro alunni verranno ai nostri tavolini domenica 26,tra le 10 e le 13, a compiere questo gesto di civiltà, scegliendo poi il libro che preferiranno”.

Da ormai 14 anni “Cucina letteraria” promuove la diffusione della cultura e, in modo specifico, della lettura come “il migliore antidoto alla massificazione della società e straordinario mezzo di riflessione”. Il termine “Cucina” , inoltre, si riferisce ad una originale peculiarità del gruppo : la lettura di testi scelti a turno dai soci è sempre rigorosamente accompagnata dalla degustazione di piatti dei Paesi in cui la narrazione è ambientata, o di cui è originario l’autore .

L’evento promosso per il 26 Gennaio è in collaborazione con la Pro Loco di Torre del Greco, col patrocinio del Comune.

Marika Galloro