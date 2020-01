Torre del Greco – “2400 nuclei torresi godono di un sollievo economico grazie al reddito di cittadinanza – dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5Stelle di Torre del Greco Santa Borriello e Vincenzo Salerno.Abbiamo presentato una mozione volta ad accelerare la formulazione dei progetti di pubblica utilità; a breve protocolleremo anche alcuni progetti ed invitiamo i cittadini e le associazioni a suggerircene altri. Porteremo in aula le istanze del territorio.

Il Rdc, una misura per cui ci siamo sempre battuti e spesso molto sottovalutata e mal rappresentata da alcuni media è un moltiplicatore di benessere che rende la società che viviamo più umana più solidale.

Dopo la prima fase legata al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce della popolazione più deboli e bisognose, ecco l’avvio di una seconda fase altrettanto importante:

i Progetti di Pubblica Utilità i P.U.C., che permetteranno ai percettori del reddito di cittadinanza di contribuire al miglioramento del benessere collettivo, aderendo ai progetti delle pubbliche amministrazioni su cultura,ambiente,arte.

Il nostro dovere istituzionale come portavoce comunale m5s è quindi di “istruire” immediatamente il Comune di Torre del greco in relazione a tale opportunità e di spronarlo alla realizzazione dei progetti collegati ai Puc.”

“A Torre del greco abbiamo reso l’impossibile e il sogno, una cosa possibile – dichiara Luigi Gallo Presidente della commissione cultura del movimento 5 stelle della camera dei deputati. Nessuno deve rimanere indietro. Ed ora chi è stato in questi anni in difficoltà nella nostra comunità sarà lo stesso ad aiutare gli altri mettendosi a disposizione della comunità stessa”