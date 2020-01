Torre del Greco – Ladri in azione nella notte per portare via il bancomat dalla filiale Unicredit di via Vittorio Veneto di Torre del Greco. La banca è stata seriamente danneggiata al portone d’ingresso ma fortunatamente i banditi non sono riusciti a portare a segno il colpo.

Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stata un’azione studiata e programmata da parte di un gruppo di malviventi che nella notte hanno provato a scardinare il bancomat con l’obiettivo di portare via la cassa e il suo contenuto. L’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine ha messo però in fuga i ladri prima che potessero ultimare l’operazione. Sono ora al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di dare un volto e un nome agli autori del raid.