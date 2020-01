Torre del Greco – Approvata la costituzione della “commissione consiliare d’inchiesta settore igiene urbana” e su varie problematiche in merito alla gestione rifiuti, individuando quale presidente l’ex sindaco e consigliere d’opposizione Valerio Ciavolino e quale vice presidente Carmela Pomposo.

Ricordiamo che il 29 gennaio parte il “porta a porta”. Di seguito le prime strade interessate dal nuovo provvedimento in relazione della raccolta dei rifiuti:

VIA MONTEDORO

TRAVERSA VIA MONTEDORO VIA MONTI DI RESINA TRAVERSA GARZILLI

VIA BENEDETTO CROCE

VIA TIRONI

VIA SCAPPI

VIA MONTE SOMMA

VIALE OLIVELLA

VIA E. DE NICOLA

VIA G.B. DELLA GATTA

VIA RAVELLO

VIA POSITANO

VIA CUMA

VIAVIVARA

VIA MASSA LUBRENSE

VIA TIRONCELLI

VIA G. MARCONI

VIA DEGLI ARTISTI

VIALE FRANCESCO BALZANO VIA DUCA LECCO DE GUEVARA VIA SEDIVOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA VIA DELLA REPUBBLICA VIALE UNGHERIA

VIA DELL’ATLETICA

VIA I. SORRENTINO

VIA DEL NUOTO

VIA VIULI

TRAV. VIULI

VIA NAZIONALE (DA VIA CAMPANARIELLO A VIA PROTA) VIA PROTA

VIA ROMAGNA

VIA UMBRIA

VIA PUGLIA

VIA DELLE VIGNE

VIA PINO A DUE CIME

VIA NUOVA TRECASE

VIA PAGLIARONE

TRAV. CAMPANARIELLO

VIA CAMPANARIELLO

VIALE CAMPANARIELLO

Il Comune di Torre del Greco ha già pubblicato quattro moduli, destinati ai cittadini, da compilare affinché il servizio di raccolta porta a porta possa svolgersi in maniera regolare. Un primo modulo riguarda la liberatoria per accesso alla proprietà privata, ossia l’autorizzazione ad entrare nei condomìni per prelevare la spazzatura. Il secondo modulo è la richiesta di sopralluogo nelle abitazioni o nelle villette, qualora ci siano impedimenti al posizionamento interno dei contenitori, che vanno posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale. Il terzo modulo è per la richiesta dei cassonetti. Il quarto modulo è la richiesta di sopralluogo per la valutazione del prelievo interno al condominio della dotazione per la raccolta differenziata porta a porta.

Le richieste vanno fatte dagli amministratori di condominio per quelle realtà che vanno dai 6 nuclei familiari in su. Da 1 a 5, ogni singolo proprietario deve fare la richiesta perché verranno conferiti dei singoli bidoncini, con la possibilità comunque di mettersi d’accordo e chiedere alla ditta il sopralluogo per avere dei bidoni unici.