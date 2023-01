L’Eav srl comunica oggi che, a causa di problemi tecnici alla linea aerea di contatto, la circolazione ferroviaria è interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare. Pertanto, i treni in partenza da Napoli diretti a Sorrento, limiteranno a Torre Annunziata, ed in treni in partenza da Sorrento limiteranno a Castellammare.

E’ stato disposto servizio di bus navetta tra Torre Annunziata e Castellammare.

Punti di fermata bus sostitutivi:

TORRE ANNUNZIATA : Via Vittorio Veneto altezza Stazione

VILLA REGINA: Piazzale stazione Circum.

VILLA MISTERI: Via Plinio Croce di Pasella

MOREGINE: Via Statale 145 altezza Stazione

PONTE PERSICA: Via Ponte Persica altezza Stazione

PIOPPAINO: Via Pioppaino altezza Stazione

VIA NOCERA: Viale Europa altezza Stazione

CASTELLAMMARE: Piazza Principe Umberto

L’Eav srl, infine, assicura aggiornamenti sul caso.