In considerazione della nota protocollo del 24 Febbraio 2023 con la quale il Responsabile Esecuzione Lavori al Portale di via Villa Prota ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di messa in sicurezza della struttura, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n.563 del 04 Marzo 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA VILLA PROTA – in corrispondenza del civico n.1 – Divieto di circolazione veicolare – dal giorno 13 Marzo 2023 al girono 28 marzo 2023;

• VIA VILLA PROTA: Divieto di transito – eccetto residenti, utenti delle attività economiche ivi ubicate, mezzi di soccorso, di emergenza e dei fornitori che potranno percorrere detta via con ingresso ed uscita dalla Rotatoria D’Amato – dal giorno 13 Marzo 2023 al girono 28 marzo 2023.