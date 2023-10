Nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di Torre del Greco.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 21:00 di lunedì 9 ottobre 2023 alle ore 06:00 di martedì 10 ottobre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:







CORSO AVEZZANA

CUPA LUPO VECCHIO

TRAVERSA DI VIA CURTOLI

TRAVERSA DI VIA MONTI DI RESINA

TRAVERSA GARZILLI

TRAVERSA I DI VIA MONTEDORO

TRAVERSA LAGNO RIVIECCIO

VIA AGOSTINO BRANCACCIO

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA ARMANDO DIAZ

VIA BENEDETTO CROCE

VIA BENGASI

VIA CAMPI FLEGREI

VIA CAPPELLA BIANCHINI

VIA CAPPUCCINI

VIA CAVALLERIZZI

VIA CAVALLO

VIA CEFALONIA

VIA CIMAGLIA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA CRISTOFORO COLOMBO

VIA CUMA

VIA CURTOLI

VIA DEGLI ARTISTI

VIA DEI GERANI

VIA DEI GIACINTI

VIA DEI TULIPANI

VIA DEL CAMMEO

VIA DEL MONTE

VIA DELLA GIOVENTU’

VIA DELLA REPUBBLICA

VIA DELLE CONCHIGLIE

VIA DELLE MADREPERLE

VIA DUCA LECCO DE GUEVARA

VIA ENRICO DE NICOLA

VIA EPOMEO

VIA ETNA

VIA GAETANO DE BOTTIS

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE BENEDUCE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA LAGNO RIVIECCIO

VIA MARTIRI D’AFRICA

VIA MAZZINI

VIA MISERICORDIA

VIA MONTE SOMMA

VIA MONTEDORO

VIA OLIVELLA

VIA POSITANO

VIA RAVELLO

VIA ROMA

VIA SANT’ELENA

VIA SCAPPI

VIA SCAPPI NOVESCA

VIA SEDIVOLA

VIA STROMBOLI

VIA TIRONCELLI

VIA TIRONI

VIA TRIPOLI

VIA VITTORIO VENETO

VIA VULCANO

VIALE DEI PINI

VIALE DELLE MIMOSE

VIALE FRANCESCO BALZANO

VIALE LIBIA

VIALE MADONNA

VIALE UNGHERIA

VICO I ABOLITOMONTE

VICO II ABOLITOMONTE

VICOLO I TROTTI

VIA COM. GIOVAN BATTISTA DELLA GATTA

VIA DELL’AMICIZIA

VIA MASSALUBRENSE

VIA PREVICELLA

VIA VIVARA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.