Si comunica – come trasmesso dall’Ufficio al Verde Pubblico, del comune di Torre del Greco, coordinato dalla Dirigente, Claudia Sacco – che nella mattinata odierna ha avuto luogo la sanificazione delle seguenti strade:

• Via Fontana;

• C.so Garibaldi;

• S. Giuseppe alle Paludi;

• Vai XX Settembre;

• Via del clero;

• Viale Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa;

• Via A. de Gasperi;

• Via Litoranea;

• Viale Europa;

• Via Nazionale;

• Via Purgatorio.

Le attività di sterilizzazione dei luoghi urbani – effettuate direttamente dall’Ente – continueranno anche nei prossimi giorni sulle altre zone della città, secondo una calendarizzazione delle aree, redatta dagli Uffici del VI Settore, in modo da coprire l’intero territorio comunale.