Si è spento Padre Ciro Ottieri, parroco della storica Parrocchia di Sant’Anna a San Giorgio a Cremano.

“Aveva 66 anni ed era parroco da 40, tutti presso la chiesa in via Sant’Anna.

Qui era stato anche seminarista per poi diventare sacerdote e a giungo dello scorso anno aveva celebrato questo traguardo con la sua comunità.







Una persona schiva, ma molto vicina ai giovani e alle famiglie.

Il suo percorso sacerdotale lo ha visto anche impegnato come docente e proprio rispetto a questo ruolo conservo di lui un ricordo è un affetto particolare in quanto è stato il mio professore di religione.

Dopo qualche anno fu bello ritrovarci a lavorare insieme per la nostra comunità.

La sua storia, legata alla Parrocchia di Sant’Anna è intensa, in quanto Padre Ciro ha celebrato molte ricorrenze, sia pubbliche che private. Nel 2021 fu ospite della parrocchia di Sant’Anna l’attuale Vescovo Domenico Battaglia, a cui Padre Ciro era molto legato e che invitò in occasione della riapertura dell’Oratorio.

Ai suoi fedeli, anche con il suo carattere riservato ha sempre offerto disponibilità e ascolto, accogliendo i più fragili e deboli.

Una vita, trascorsa al servizio degli altri.

La nostra città perde un punto di riferimento e una persona buona ed estremamente sensibile.

Ci stringiamo alla famiglia e a tutta la comunità parrocchiale.

La camera ardente si aprirà domattina, i funerali si svolgeranno sabato 4 novembre alle ore 11.00 presso la Parrocchia di Sant’Anna.

Dalle ore 10.30 abbiamo disposto la chiusura di via Sant’Anna per consentire ai fedeli di partecipare in sicurezza alla celebrazione, a cui sarà presente anche l’Amministrazione, il gonfalone del Comune, oltre alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile”: lo ha reso noto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.