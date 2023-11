Nell’ambito delle azioni targate Gori per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di TORRE DEL GRECO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22:00 di venerdì 3 novembre 2023 alle ore 02:00 di sabato 4 novembre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

VIA BOCCEA

VIA CARPINONE

VIA DEL LAVORO

VIA LAMARIA

VIA LAMARIA RUOSPO

VIA RUGGIERO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE







L’interruzione del servizio è dovuta ad una attività di analisi della rete idrica comunale e rientra nel piano di azioni per la riduzione delle perdite idriche.

I tecnici hanno organizzato una serie di manovre di controllo dei flussi idrici. Le attività si svolgono:

– nelle fasce orarie di minor bisogno, le ore notturne;

– in modo alternato su limitate zone del territorio.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.