“Ad inizio settimana c’è stato un incontro tra una delegazione delle Regioni e i ministri Giorgetti (Economia) e Schillaci (Salute): non c’è neanche un euro per la Sanità.

Dopo la riunione il ministro Schillaci ha detto che servirebbero almeno 5 miliardi di euro in più per reggere la sanità pubblica.

Per la verità servirebbero almeno 20 miliardi di euro in più per portare la sanità pubblica italiana allo stesso livello della Gran Bretagna e 40 miliardi per portarla a livello della Germania.







Non chiediamo tanto, ma il minimo di risorse per difendere la sanità pubblica che rischia di morire nel nostro Paese.

Ormai ogni cittadino spende ogni anno per la sanità privata mediamente 1700 euro, un livello insostenibile. Ma da parte del governo nessun segnale di responsabilità e consapevolezza: una vergogna!”.

Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.