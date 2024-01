Raccolta differenziata raddoppiata in termini percentuali in soli sei mesi, arrivo di ecoisole per il conferimento delle frazioni, attento sguardo al futuro che punta a mettere insieme le esigenze di più comuni.

Sono gli aspetti venuti fuori oggi, mercoledì 10 gennaio, nel corso della conferenza stampa organizzata dall’amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella in materia di conferimento e raccolta dei rifiuti.

Alla luce dell’introduzione nel nuovo calendario monoraccolta partito lo scorso 23 ottobre, il primo cittadino e l’assessore Antonio Ramondo hanno inteso fare il punto della situazione, da un lato parlando dei risultati ottenuti grazie al nuovo sistema di conferimento e dall’altro puntando l’attenzione sul futuro del servizio: “Alla luce del fatto – ha ricordato Ramondo – che l’attuale appalto dei rifiuti scade il prossimo 24 settembre. Solo allora, e per questo siamo già al lavoro, si vedrà in concreto il pensiero dell’amministrazione Mennella sulla tematica”.







Il primo dato sul quale si è voluto focalizzare l’incontro, è stato quello relativo alla percentuale di differenziata: “Quando ci siamo insediati – hanno spiegato sindaco e assessore – eravamo al 18%.

Oggi registriamo un dato pari al 35%.

Questo risultato, va detto, senza ovviamente intervenire su quanto previsto dal contratto, ma solo apportando alcuni necessari correttivi”.

Non sono mancati i problemi, specie in fase di avvio, tanto che l’assessore ha segnalato: “i continui boicottaggi, con ignoti che hanno perfino danneggiato l’auto adibita all’informazione con altoparlante.

Più volte i volantini lasciati nei condomini sono stati strappati e perfino alcuni addetti sono stati minacciati. Si tratta di episodi tutti debitamente denunciati alle forze dell’ordine”.

Nell’immediato, per il servizio di raccolta dei rifiuti ci sono invece le ecoisole: si tratta di grossi contenitori con lettore ottico per individuare i codici fiscali degli intestatari della Tarsu, nei quali sarà possibile conferire alcune specifiche frazioni differenziate.

La prima dovrebbe essere installata il prossimo 16 gennaio.

Infine, rispondendo anche ai quesiti posti da alcuni presenti, i rappresentanti dell’amministrazione hanno ricordato che in futuro il Comune opererà d’intesa con altri enti territoriali in base alle ultime direttive in materia di gestione dello smaltimento dei rifiuti.