Si è svolta nei giorni scorsi una riunione convocata d’urgenza dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per affrontare il problema della carenza di organici nei Pronto soccorso.

Tra gli argomenti trattati:

– personale sanitario della Regione Campania assolutamente sottodimensionato;







– sottodotazione di posti letto della sanità campana;

– vincoli che vengono posti al superamento di tale sottodimensionamento.

Inoltre, nella riunione è stata verificata ogni possibile soluzione, anche transitoria, per affrontare i problemi di alcuni Pronto soccorso del territorio regionale.

A fronte degli innumerevoli concorsi espletati per la copertura dei posti in pronto soccorso ai quali non si è registrata la partecipazione di medici, si è deciso di autorizzare con delibera approvata, di impegnare, anche a tempo determinato, il personale medico delle specialità affini a quelle dell’emergenza (cardiologi, gastroenterologi, internisti), utilizzando sia personale già impegnato nelle strutture sanitarie, sia personale idoneo presente nelle diverse graduatorie regionali.

Si è deciso, inoltre, anche di bandire in tempi rapidi un concorso unico regionale per verificare, ancora una volta, la disponibilità di medici per l’attività di pronto soccorso.

Anche la struttura ospedaliera di Torre del Greco è finita nel dibattito.

Il Governatore De Luca ha, infatti, dichiarato: “Apprendiamo, dopo le nostre sollecitazioni al Governo, che alcuni presidi di Pronto soccorso saranno dotati di vigilanza di polizia.

Verificheremo che tale annuncio venga seguito da iniziative concrete, innanzitutto con un presidio h24, che al momento non esiste all’Ospedale del Mare, al Pellegrini e a Giugliano, perché in orario notturno non può essere privo di tutela il personale sanitario.

Chiediamo inoltre di istituire presidi anche a Nola e Torre del Greco senza attendere che avvengano anche lì episodi di aggressioni.

Riteniamo infine indispensabile l’istituzione di una pattuglia motorizzata, 24 ore su 24, al servizio delle ambulanze del 118 in caso di necessità”.