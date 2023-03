Lunedì 6 marzo inizieranno le potature di 260 alberi sul territorio di San Giorgio a Cremano, nell’ambito delle attività ordinarie di manutenzione del verde.

“D’accordo con l’assessore Carlo Sarno e attraverso l’ufficio Ambiente – dichiara il sindaco sangiorgese, Giorgio Zinno – è stato stilato un calendario che prevede l’avvio delle attività lunedì 6 marzo in via Manzoni, dove dalle 8 alle 17, sul lato destro è stato istituito il divieto di sosta.

Qui si interverrà su 105 tigli e a seguire nelle giornate successive si proseguirà su via Buongiovanni, via Luca Giordano, via Salvatore Di Giacomo, via Tufarelli, via Montessori e via Cappiello.







Mentre su via Gramsci, le potature saranno effettuate sui platani e su via Sandriana sui pini.

Infine in piazza Troisi e in via Figliola si procederà alla rimozione dei frutti dagli alberi di “araucaria”, che potrebbero essere pericolosi per l’incolumità dei passanti.

Tutte le operazioni – precisa il sindaco – si concluderanno entro il 30 aprile 2023. In queste settimane sarà preventivamente posizionata la segnaletica che indica i progressivi divieti di sosta lungo le varie strade interessate.

Pur cercando di ridurli al minimo, sappiamo che tali disposizioni possono causare qualche disagio ai residenti, ma sono necessarie – conclude il primo cittadino – per compiere attività fondamentali per manutenere e migliorare costantemente la nostra bella città”.