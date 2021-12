Portici – Sottoscritta la concessione di Palazzo Mascabruno che viene affidato all’Università Federico II: si completa così il recupero del Galoppatoio Reale Coperto e dei suoi meravigliosi cortili.

Un enorme lavoro di pianificazione, programmazione e restauro iniziato anni fa con la preziosa collaborazione di Rosario Frosina e Pietro Iodici, rispettivamente Assessori all’Urbanistica e Patrimonio della Giunta Cuomo.

Una grande sinergia istituzionale con l’Agenzia del Demanio e l’Universita’ Federico II e l’ ‘intelligente e mirato utilizzo di risorse europee e regionali hanno consentito il restauro e la fruizione del Galoppatoio Reale Coperto.

Un ulteriore investimento di 8,5 milioni di euro consentira’ il recupero ed il restauro di Palazzo Mascabruno che completera’ la programmazione ideata per l’intero complesso monumentale della Reggia in uno con la riqualificazione di Via Universita’ e dell’esedra della Reggia di Portici.