In occasione della Giornata Internazionale di lotta all’AIDS, i volontari di Antinoo Arcigay Napoli e Pride Vesuvio Rainbow, con il supporto dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ed il patrocinio del Comune di Napoli, saranno in piazza per una giornata di testing dedicata alle Infezioni sessualmente trasmissibili.

L’appuntamento è in piazza San Domenico Maggiore, venerdì 1° dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 21:00.

Sarà possibile effettuare il test rapido capillare, gratuito e anonimo per HIV e Sifilide e sarà possibile avere informazioni su screening, prevenzione, vaccini e sulle nuove profilassi PrEP e PEP grazie al supporto volontario del personale medico dell’ospedale Cotugno di Napoli.







L’iniziativa “Tarallo & Test” è patrocinata dall’Azienda Ospedaliera dei Colli (Ospedale Cotugno), dal Comune di Napoli, dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) e vede il supporto della storica taralleria LEOPOLDO.

In attesa del test, sarà possibile mangiare un gustoso tarallo napoletano.