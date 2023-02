Nell’anno in cui Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni l’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba (nella foto in basso), sembra aver dimenticato l’amatissimo artista nato a San Giorgio a Cremano ma anche studente dell’Istituto per geometri ‘Eugenio Pantaleo’ della città del corallo.

Nella settimana in cui l’intera Italia e la Campania stanno dedicando meritatissimi omaggi all’attore partenopeo, Torre del Greco sembra aver dimenticato che da giovane Troisi frequentava la cittadina torrese, il noto istituto corallino ed aveva tanti amici in città.

Già, perché nessun evento è stato organizzato a Torre del Greco per ricordarlo o semplicemente per tramandare la sua stimata arte e comicità ai giovani torresi. Del resto, nessun amministratore comunale – in nessuna occasione – ha messo in risalto ciò che avrebbe accostato, a giusta ragione, il nome del grande attore alla città di Torre del Greco.

Leggi anche le frasi celebri di Massimo Troisi

L’assessore al ramo del Comune di Torre del Greco, Enrico Pensati, si è giustificato: “Ci sarebbe piaciuto essere presenti con iniziative in onore di Troisi ma a causa dello hackeraggio subito dall’amministrazione comunale non è stato possibile organizzare nulla”. Inoltre anche il portavoce del sindaco, Salvatore Perillo, ha confermato che non sono stati organizzati eventi per celebrare Troisi.

E così l’Italia intera cita San Giorgio a Cremano e Napoli, dimenticando che Troisi a Torre del Greco ha trascorso, per motivi di studio, gli anni della maturità, gli anni cui le sue doti si sono decisamente formate e palesate.

Le nuove generazioni, spesso, non conoscono i grandi artisti: Massimo Troisi era di certo uno da quelli da tramandare ai giovani di oggi.

Il vialetto dell’Istituto ‘Pantaleo’ è stato omaggiato anni addietro con il suo nome: ancora oggi il viale d’ingresso dell’istituto tecnico commerciale “Eugenio Pantaleo” di Torre Del Greco porta proprio il nome dell’attore.

L’ennesima occasione persa, in termini di lustro ed immagine, per la città corallina che avrebbe potuto rivendicare di aver fatto parte della vita di un grande personaggio che è passato alla storia per le sue grandi capacità artistiche.

Ieri, l’artista sangiorgese è stato perfino insignito di una laurea ad honorem in ‘Discipline della Musica e dello Spettacolo. Storia e Teoria’ presso l’Istituto Universitario ‘Federico II’ di Napoli, evento al quale hanno partecipato con gioia e commozione amministratori di ogni dove.

Leggi anche ‘Massimo Troisi. Mario Martone realizza e firma l’intenso film ‘Laggiù qualcuno mi ama’ CLICCA QUI

Leggi anche ‘Scusate il ritardo: in Campania una spiaggia col titolo del film in onore di Massimo Troisi’ CLICCA QUI