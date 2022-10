La Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle 22 di oggi, domenica 9 ottobre fino alle 22 di domani, lunedì 10 ottobre.

Su tutta la Campania si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata intensità, più probabili nella prima parte della giornata di domani.

“Si prevede – secondo la Protezione civile – un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli. Si raccomanda ai sindaci di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile”.